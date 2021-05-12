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Бышовец — о финале Кубка: «Крылья Советов» сейчас занимали бы третье-пятое место в РПЛ

Бышовец — о финале Кубка: «Крылья Советов» сейчас занимали бы третье-пятое место в РПЛ
Футбол / Кубок России 0

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в финальном матче Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).

«Матч оправдал надежды, обе команды смотрелись достаточно хорошо. Атака «Крыльев» была большой проблемой для обороны «Локомотива» — москвичи справлялись с трудом. Команда Николича пользовалась ошибками соперника. Чтобы играть в финале Кубка, нужна определённая психологическая устойчивость. «Крыльям» не хватило сбалансированности и надёжности в обороне. Зато мы теперь знаем, что в РПЛ появится хорошая команда. Мне кажется, они бы сейчас занимали третье-пятое место в таблице.

Был риск, что «Локомотив» недооценит соперника. Также им, очевидно, не хватало креативности в первом тайме. В остальном можно считать победу закономерной», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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