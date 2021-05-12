Гендиректор «Крыльев Советов»: хотелось бы, чтобы у наших пацанов было больше таких матчей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал поражение самарцев в финальном матче Кубка России (1:3).
«Внутри клуба есть какие-то две стороны? Конечно, есть какие-то шероховатости. «Крылья Советов», как вы знаете, исторически непростой клуб. Наверное, некие отголоски всего этого. Да и есть масса причин, которые вызывают такие мысли у болельщиков. Сейчас об этом говорить не будем.
Смешанные чувства. С одной стороны, задача на сезон выполнена, но с другой… Обидно, что не так часто подобные шансы выпадают. Мы объективно понимаем, что не у всех будет возможность проявить себя на таком уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы у наших пацанов было больше таких игр.
Есть ли дедлайн по формированию команды? Нет. Нужно завершить сезон, спокойно выдохнуть, только после этого понять: как и с какими целями мы выступаем в следующий сезон», — передаёт слова Калакуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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