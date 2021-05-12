«Аталанта» обыграла «Беневенто», Миранчук вышел на 67-й минуте

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Беневенто». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте счёт открыл форвард бергамасков Луис Мурьель, ему ассистировал полузащитник Руслан Малиновский. Марио Пашалич с передачи Дувана Сапаты удвоил преимущество «Аталанты». На 82-й минуте красную карточку получил защитник «Беневенто» Лука Кальдирола.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте. Форвард «Беневенто» Адольфо Гайч провёл на поле 58 минут.



«Аталанта», набрав 75 очков в 36 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь «Интеру» (88), который уже гарантировал себе чемпионский титул. «Беневенто» (31) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.