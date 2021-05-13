«Они навязывают мне то, что я не говорил». Артета раскритиковал СМИ после игры с «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обрушился с критикой СМИ после победы над «Челси» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«В раздевалке нет раскола. Я не знаю, как кто-то может давать оценку по внешним признакам. Слова о потолке игроков «Арсенала»? СМИ пытаются навязать мне то, что я никогда не говорил.
С первых минут матча с «Челси» был виден командный дух. Я никогда не сомневался в старании ребят. Перед матчем я говорил, что если футболисты не выкладываются на 120%, то это только моя вина. Но пресса предпочла проигнорировать эти слова. Меня это раздражает.
Пока я здесь – я буду защищать игроков «Арсенала». Они не заслуживают критики», — цитирует Артету Goal.
Напомним, что перед матчем британские СМИ приводили цитату Артеты о том, что некоторые игроки «Арсенала» достигли своего потолка.
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