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«Они навязывают мне то, что я не говорил». Артета раскритиковал СМИ после игры с «Челси»

«Они навязывают мне то, что я не говорил». Артета раскритиковал СМИ после игры с «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обрушился с критикой СМИ после победы над «Челси» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«В раздевалке нет раскола. Я не знаю, как кто-то может давать оценку по внешним признакам. Слова о потолке игроков «Арсенала»? СМИ пытаются навязать мне то, что я никогда не говорил.

С первых минут матча с «Челси» был виден командный дух. Я никогда не сомневался в старании ребят. Перед матчем я говорил, что если футболисты не выкладываются на 120%, то это только моя вина. Но пресса предпочла проигнорировать эти слова. Меня это раздражает.

Пока я здесь – я буду защищать игроков «Арсенала». Они не заслуживают критики», — цитирует Артету Goal.

Напомним, что перед матчем британские СМИ приводили цитату Артеты о том, что некоторые игроки «Арсенала» достигли своего потолка.

Микель Артета: некоторые игроки «Арсенала» достигли своего потолка
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