Глушаков и Коваленко покрестили дочь

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил в своём «инстаграме», что вместе со своей возлюбленной, футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко покрестил дочь.
«Ну вот и ещё один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в её жизни!» — написал Глушаков.
Напомним, у Глушакова также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.
25-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 13 мая 2021
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