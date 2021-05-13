Глушаков и Коваленко покрестили дочь

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил в своём «инстаграме», что вместе со своей возлюбленной, футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко покрестил дочь.



«Ну вот и ещё один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в её жизни!» — написал Глушаков.

Напомним, у Глушакова также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.



25-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».



34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.