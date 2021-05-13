Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент УЕФА Чеферин выступил с заявлением в связи с переносом финала Лиги чемпионов

Президент УЕФА Чеферин выступил с заявлением в связи с переносом финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением касательно переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Порту.

«Болельщикам пришлось более года страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить фанатов возможности увидеть матч недопустимо, я очень рад, что мы нашли компромисс.

Мы обратились к нашим друзьям в Португалии с просьбой помочь, и я, как всегда, очень благодарен федерации футбола Португалии и правительству за согласие организовать матч в такой короткий срок.

Трудности с переносом финала велики, футбольная ассоциация Англии и власти приложили все усилия, чтобы попытаться провести матч в Англии, и я хотел бы поблагодарить их за их работу в попытках добиться этого. Мы согласны с тем, что решение британского правительства о включении Турции в «красную зону» было принято в наилучших интересах защиты граждан от распространения коронавируса.

Надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы после трудного периода», — заявил Чеферин в официальном заявлении УЕФА.

Финальный матч разрешат посетить шести тысячам болельщиков от каждой команды-участницы – «Челси» и «Манчестер Сити». Также часть билетов поступит в свободную продажу.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

Финал Лиги чемпионов — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021