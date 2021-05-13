Президент УЕФА Чеферин выступил с заявлением в связи с переносом финала Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением касательно переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Порту.
«Болельщикам пришлось более года страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить фанатов возможности увидеть матч недопустимо, я очень рад, что мы нашли компромисс.
Мы обратились к нашим друзьям в Португалии с просьбой помочь, и я, как всегда, очень благодарен федерации футбола Португалии и правительству за согласие организовать матч в такой короткий срок.
Трудности с переносом финала велики, футбольная ассоциация Англии и власти приложили все усилия, чтобы попытаться провести матч в Англии, и я хотел бы поблагодарить их за их работу в попытках добиться этого. Мы согласны с тем, что решение британского правительства о включении Турции в «красную зону» было принято в наилучших интересах защиты граждан от распространения коронавируса.
Надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы после трудного периода», — заявил Чеферин в официальном заявлении УЕФА.
Финальный матч разрешат посетить шести тысячам болельщиков от каждой команды-участницы – «Челси» и «Манчестер Сити». Также часть билетов поступит в свободную продажу.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.
- 13 мая 2021
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