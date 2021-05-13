Сергей Семак: у «Зенита» нет большого превосходства над каким-либо из клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о досрочном чемпионстве команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, ставшем для сине-бело-голубых третьим подряд.
«Конечно, это не рядовая история. Чемпионство — это всегда нечто особенное. Ещё один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.
У нас чемпионат интересный, и есть пять–шесть клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное — насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита. К сожалению, у любой команды из лидирующей пятёрки или шестёрки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения», — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.
- 13 мая 2021
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