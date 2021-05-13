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«Сказалась катастрофическая нехватка состава». Семак — о провале «Зенита» в ЛЧ

«Сказалась катастрофическая нехватка состава». Семак — о провале «Зенита» в ЛЧ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на провал команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в значительной мере повлиял кадровый вопрос.

«Конечно, было сложно. Где-то нам откровенно не везло: с «Лацио» дома, с «Брюгге». Всё вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату.

У нас есть позиции, на которых совсем нет конкуренции. Есть те, которые отсутствуют. Это определённый дисбаланс: где-то один игрок, где-то три. Добавляем в тренировочный процесс игроков из структуры «Зенита», чтобы посмотреть и дать им шанс сделать шаг вперёд. Но получится ли у них закрепиться – зависит только от них», — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.

Сергей Семак: у «Зенита» нет большого превосходства над каким-либо из клубов
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