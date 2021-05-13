«Нужно судить по игре, а не по ориентации». Горецка призвал футболистов-геев к каминг-ауту

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался на тему гомосексуализма в футболе и призвал футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут.
«Думаю, это (каминг-аут футболиста. — Прим. «Чемпионата») проложит путь для многих людей, которым больше не нужно будет скрывать ориентацию. Как команда, болельщики, клубы и общество мы должно поощрять игроков, делающих каминг-аут, и судить их на основе игры, а не сексуальной ориентации», — приводит слова Горецки StN.
Напомним, «Бавария» и её представители регулярно проводят акции в поддержку сексуальных меньшинств. Так, прошлым летом стадион «Альянц Арена» был окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения. Акция прошла в рамках праздника Christopher Street Day.
- 13 мая 2021
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
19:51
-
19:37
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:44
-
17:27
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:02
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:24