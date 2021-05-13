«Нужно судить по игре, а не по ориентации». Горецка призвал футболистов-геев к каминг-ауту

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался на тему гомосексуализма в футболе и призвал футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут.

«Думаю, это (каминг-аут футболиста. — Прим. «Чемпионата») проложит путь для многих людей, которым больше не нужно будет скрывать ориентацию. Как команда, болельщики, клубы и общество мы должно поощрять игроков, делающих каминг-аут, и судить их на основе игры, а не сексуальной ориентации», — приводит слова Горецки StN.

Напомним, «Бавария» и её представители регулярно проводят акции в поддержку сексуальных меньшинств. Так, прошлым летом стадион «Альянц Арена» был окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения. Акция прошла в рамках праздника Christopher Street Day.