«Надеюсь, однажды смогу совершить каминг-аут». Игрок АПЛ написал письмо о своей ориентации

Издание The Sun опубликовало анонимное письмо футболиста из чемпионата Англии, который рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Есть кое-что, что отличает меня от большинства игроков АПЛ. Я гей. Даже писать об этом в письме — большой шаг для меня. Только самые близкие люди знают о моей ориентации. Я не готов делиться этим с командой или тренером. Это трудно, ведь я провожу с этими парнями большую часть своей жизни. Мы вместе выходим на поле, мы команда. Но что-то внутри не позволяет мне открыто говорить с ними о том, что я чувствую. Надеюсь, однажды я смогу это сделать.



Думаю, что футбол пока не готов к каминг-ауту игрока. Нам нужны радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что готов пойти на этот шаг. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявляет, что готова помочь игроку совершить каминг-аут. Они говорят, что предложат консультации и поддержку всем, кто в этом нуждается. Но проблема не в этом. Если мне нужна консультация, я могу обратиться к специалисту. Футбольные власти должны работать над осведомлённостью фанатов, игроков, тренеров — всех.



Реальность такова, что в футболе всё ещё существует множество предубеждений. Я постоянно слышу гомофобные выкрики и комментарии болельщиков, которые не относятся к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Но когда я возвращаюсь в самолёт или автобус, это добирается до меня. На данный момент мой план таков: пораньше завершить карьеру и совершить каминг-аут. Я готов отказаться от многих лет прибыльной карьеры. Вы не можете установить цену вашего спокойствия. И я не хочу так жить вечно», — говорится в письме.

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