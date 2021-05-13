Источник: Агуэро подпишет контракт с «Барселоной»

«Барселона» достигла соглашения о контракте с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Sport.es.



По информации источника, аргентинец с 1 июля станет игроком «Барселоны». Контракт будет заключён на два года. Агуэро снизил свои первоначальные требования к зарплате, чтобы иметь возможность осуществить свою мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси, с которым до сих пор он выступал только в сборной Аргентины.



Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман одобрил сделку при условии, что подписание Агуэро не будет означать отказ от перехода нападающего «Лиона» и соотечественника наставника Мемфиса Депая.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В сезоне-2020/2021 Агуэро провёл 18 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

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