Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рюмийи-Вальер» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Агуэро подпишет контракт с «Барселоной»

Источник: Агуэро подпишет контракт с «Барселоной»
Футбол / Англия 0

«Барселона» достигла соглашения о контракте с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Sport.es.

По информации источника, аргентинец с 1 июля станет игроком «Барселоны». Контракт будет заключён на два года. Агуэро снизил свои первоначальные требования к зарплате, чтобы иметь возможность осуществить свою мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси, с которым до сих пор он выступал только в сборной Аргентины.

Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман одобрил сделку при условии, что подписание Агуэро не будет означать отказ от перехода нападающего «Лиона» и соотечественника наставника Мемфиса Депая.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В сезоне-2020/2021 Агуэро провёл 18 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

Гвардиола высказался о неудачной «паненке» Агуэро в матче «Манчестер Сити» — «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021