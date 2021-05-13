Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рюмийи-Вальер» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти: по-прежнему считаю, что «Эвертон» может попасть в еврокубки

Анчелотти: по-прежнему считаю, что «Эвертон» может попасть в еврокубки
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0).

«Я не доволен результатом, но доволен выступлением моих игроков. Мы могли бы и выиграть сегодня, но теперь мы должны принять эту ничью и попытаться выиграть следующий матч. Мы должны постараться выиграть оставшиеся домашние матчи, ведь в этом сезоне у нас были трудности на „Гудисон Парк“.

»Астон Вилла" — хорошая команда, победить из непросто. Я думаю, что сегодня мы сыграли на том максимуме, на котором мы можем сейчас играть. Мы, вероятно, могли бы немного лучше играть в чужой штрафной, но в целом мы провели хороший матч.

Я действительно уверен, что у нас есть шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон. У нас есть прекрасная возможность, и мы должны постараться сделать всё возможное. Я сказал в начале сезона, что еврокубковые места будут решаться в последнем матче, и я думаю, так оно и будет. Мы очень хотим попасть в евротурниры", — приводит слова Анчелотти BBC.

«Эвертон», в 35 матчах набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) располагается на 11-м месте.

«Астон Вилла» второй раз за две недели отобрала очки у «Эвертона»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021