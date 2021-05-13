Анчелотти: по-прежнему считаю, что «Эвертон» может попасть в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0).
«Я не доволен результатом, но доволен выступлением моих игроков. Мы могли бы и выиграть сегодня, но теперь мы должны принять эту ничью и попытаться выиграть следующий матч. Мы должны постараться выиграть оставшиеся домашние матчи, ведь в этом сезоне у нас были трудности на „Гудисон Парк“.
»Астон Вилла" — хорошая команда, победить из непросто. Я думаю, что сегодня мы сыграли на том максимуме, на котором мы можем сейчас играть. Мы, вероятно, могли бы немного лучше играть в чужой штрафной, но в целом мы провели хороший матч.
Я действительно уверен, что у нас есть шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон. У нас есть прекрасная возможность, и мы должны постараться сделать всё возможное. Я сказал в начале сезона, что еврокубковые места будут решаться в последнем матче, и я думаю, так оно и будет. Мы очень хотим попасть в евротурниры", — приводит слова Анчелотти BBC.
«Эвертон», в 35 матчах набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) располагается на 11-м месте.
- 13 мая 2021
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:25
-
22:12
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:33
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:42
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
19:51
-
19:37
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:57
-
17:53