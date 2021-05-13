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Головин забил гол в полуфинале Кубка Франции

Головин забил гол в полуфинале Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В полуфинальном матче Кубка Франции сезона-2020/2021 представитель четвёртого дивизиона страны, клуб «Румийи Вальер», принимает на своём поле «Монако». Встреча проходит на стадионе «Парк де Спортс» (Анси, Франция), монегаски громят своего соперника.

На 82-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вышедший на поле десятью минутами ранее, отметился забитым мячом.

В финале Кубка Франции, который состоится 19 мая, «Монако» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, совсем недавно Головин вылечился от коронавируса. Футболист заразился COVID-19 в конце апреля. Ковидный тест футболиста дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды. Вернулся на поле Александр 9 мая в матче чемпионата с «Реймсом» (1:0).

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