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«Боруссия» Дортмунд стала обладателем Кубка Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг»

«Боруссия» Дортмунд стала обладателем Кубка Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг»
Футбол / Германия 0

Сегодня, 13 мая, в финальном матче Кубка Германии по футболу дортмундская «Боруссия» встретилась с «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на нейтральном стадионе Олимпиаштадион (Берлин, Германия) и завершилась победой дортмундского клуба со счётом 4:1. Дублями отметились нападающие «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо.

Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счёт в матче, поразив ворота с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. На 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счёте до трёх мячей. После консультации с системой VAR главный арбитр встречи Феликс Брих засчитал взятие ворот. «Лейпциг» отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Этот гол стал 39-м в 39 играх за «Боруссию» в этом сезоне.

Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 4:1.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты: Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Саша Штегеманн.

Кубок Германии. Финал
13 мая 2021, четверг. 21:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 5'   0:2 Холанд – 28'   0:3 Санчо – 45+1'   1:3 Ольмо – 71'   1:4 Холанд – 87'
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