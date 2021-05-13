«Боруссия» Дортмунд стала обладателем Кубка Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг»

Сегодня, 13 мая, в финальном матче Кубка Германии по футболу дортмундская «Боруссия» встретилась с «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на нейтральном стадионе Олимпиаштадион (Берлин, Германия) и завершилась победой дортмундского клуба со счётом 4:1. Дублями отметились нападающие «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо.



Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счёт в матче, поразив ворота с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. На 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счёте до трёх мячей. После консультации с системой VAR главный арбитр встречи Феликс Брих засчитал взятие ворот. «Лейпциг» отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Этот гол стал 39-м в 39 играх за «Боруссию» в этом сезоне.



Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 4:1.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты: Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Саша Штегеманн.