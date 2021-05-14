Кастильехо: в этом году «Милан» действительно настоящая семья

26-летний испанский крайний атакующий полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо высказался в положительном ключе об атмосфере в команде в текущем сезоне.
«Матч с «Торино» действительно одна из самых важных игр в сезоне, так как всегда нелегко играть с командой, которая борется, чтобы избежать вылета.
Это было отличное выступление, потому что, когда мы сосредоточены только на игре, мы становимся сильной командой. Мы хотим достичь нашей цели и выйти в Лигу чемпионов, надеюсь, уже в воскресенье.
Мне больше всего нравится ставить команду выше отдельных личностей. Без единой и настоящей семьи невозможно достичь важных целей.
В этом году «Милан» — это действительно единая команда и настоящая семья. У всех игроков в течение сезона бывают взлёты и падения, сложно быть на высоте 11 месяцев кряду, но новички принесли что-то своё в эту команду, и поэтому мы близки к нашей цели», — цитирует Кастильехо Football Italia со ссылкой на Milan TV.
Кастильехо принял участие в 42 встречах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
- 14 мая 2021
-
04:53
-
04:29
-
04:10
-
03:49
-
03:38
-
03:21
-
03:06
-
02:45
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:13
-
00:55
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:12
-
00:09
-
00:03
- 13 мая 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:25