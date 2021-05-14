Кастильехо: в этом году «Милан» действительно настоящая семья

26-летний испанский крайний атакующий полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо высказался в положительном ключе об атмосфере в команде в текущем сезоне.

«Матч с «Торино» действительно одна из самых важных игр в сезоне, так как всегда нелегко играть с командой, которая борется, чтобы избежать вылета.

Это было отличное выступление, потому что, когда мы сосредоточены только на игре, мы становимся сильной командой. Мы хотим достичь нашей цели и выйти в Лигу чемпионов, надеюсь, уже в воскресенье.

Мне больше всего нравится ставить команду выше отдельных личностей. Без единой и настоящей семьи невозможно достичь важных целей.

В этом году «Милан» — это действительно единая команда и настоящая семья. У всех игроков в течение сезона бывают взлёты и падения, сложно быть на высоте 11 месяцев кряду, но новички принесли что-то своё в эту команду, и поэтому мы близки к нашей цели», — цитирует Кастильехо Football Italia со ссылкой на Milan TV.

Кастильехо принял участие в 42 встречах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.