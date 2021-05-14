Клопп ответил на вопрос о конфликте с Мане. После матча форвард не пожал руку тренеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим Садио Мане. Напомним, после матча 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (2:4), сенегальский нападающий отказался пожать руку Клоппу.
«Нет, проблем нет. Вчера на тренировке я поздно принял решение выпустить в старте Диего Жоту. Обычно, я объясняю это, но сейчас на это не было времени. Всё в порядке. Я внёс изменения на тренировке довольно поздно. Ребята привыкли, что я объясняю всё, но на этот раз не было времени. Вот и всё. Всё в порядке», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.
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