Шварц: вызов Захаряна в сборную России — абсолютно заслуженный

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал попадание полузащитника команды Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы — 2020.



«Вызов Захаряна в сборную — абсолютно заслуженный. Его вызов является результатом и оценкой того, что Арсен показывает в этом сезоне. У него серьёзный талант. Что касается окончательной заявки, решение примет тренерский штаб, но я рад, что игрок в столь юном возрасте получил вызов в сборную», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.



17-летний Захарян в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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