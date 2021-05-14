«Спортивную составляющую никто не отменял». Семак – о матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Подходим к заключительному матчу в этом сезоне с хорошим настроением. Свою задачу выполнили, сейчас решаем другие вопросы, которые есть на повестке, — кому-то дать возможность поиграть, кого-то — подготовить к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. Решаем рабочие моменты.
Болельщикам ждать хорошей игры! Спортивную составляющую никто не отменял — любой команде, игроку, выходящему на поле, всегда хочется побеждать. Ни мы, ни футболисты «Тамбова» не исключение.
Конечно, играть на хорошем стадионе и газоне всегда приятно, тем более что хорошими газонами мы в этом году не разбалованы, к сожалению. На нашей базе не всегда удавалось тренироваться на хорошем газоне. На «Газпром Арене» поле стало гораздо лучше. Играть на хороших газонах для нас — праздник», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 14 мая 2021
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