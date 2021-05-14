«Зенит» планирует провести летние тренировочные сборы в Санкт-Петербурге и Австрии

«Зенит» планирует провести летние тренировочные сборы в Австрии. Об этом сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.



«По расписанию после 10 июня мы соберёмся в Петербурге и первые сборы проведём здесь. Дальше будем смотреть на ситуацию в Европе. Если всё будет хорошо, то проведём один тренировочный сбор в Австрии. Планируем именно так, а если ситуация внесёт какие-либо коррективы — посмотрим», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



2 мая «Зенит» принимал «Локомотив» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и досрочно стали чемпионами России. Для санкт-петербургского клуба этот титул является третьим подряд. Всё это время команду тренировал Сергей Семак.

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