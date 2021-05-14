Малиновский: не обращаю внимания на увеличение своей трансферной стоимости

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался по поводу своего развития в итальянской Серии А.
«У Гасперини я научился многим вещам за эти два года, вырос в плане понимания футбола. Здесь он совсем другой по сравнению с Бельгией. Конечно, чемпионат Бельгии намного слабее, я это уже понимаю. Но я стараюсь не останавливаться, прогрессировать и доказывать всем, что этот переход был не зря, и я заслуживаю играть в таком чемпионате.
Стабильность — это тот фактор, который важен на таком уровне. Это был шаг вперед, чтобы быть ещё сильнее и поднять планку ещё выше. Нет предела совершенству, я всегда требую от себя максимум. Я считаю, что могу играть ещё сильнее и приносить ещё больше пользы.
Увеличение трансферной стоимости? Никак не ощущаю это. Откровенно скажу, что не обращаю на это внимания. Это другие люди должны об этом думать, а моя задача – играть в футбол хорошо и помогать команде», — сказал Малиновский на YouTube-канале «Великий футбол», его слова приводит официальный сайт телекомпании «Футбол 1/2/3».
- 14 мая 2021
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