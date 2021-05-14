Три европейских топ-клуба проявляют интерес к Руслану Малиновскому

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский находится в списке интересов трёх европейских топ-клубов.



28-летним Малиновским интересуются «Интер», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», сообщил на своём YouTube-канале украинский спортивный журналист и телеведущий, директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.



В сезоне-2020/2021 Малиновский провёл 34 матча за «Аталанту» в итальянской Серии А, забив семь мячей и отдав 11 голевых передач, возглавляя список ассистентов чемпионата Италии. Аналогичное количество результативных передач имеет нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.



Напомним, Малиновский перешёл в «Аталанту» из бельгийского «Генка» летом 2019 года за € 12,5 млн. В настоящий момент авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 21 млн.

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