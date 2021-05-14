«Барселона» нацелилась на форварда «Реала Сосьедад» Исака

Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может пойти на повышение в ближайшее трансферное окно. Кандидатуру 21-летнего шведа рассматривает каталонская «Барселона», информирует Marca.

По сведениям источника, скауты каталонского клуба достаточно давно следят за выступлениями Исака. Контракт с ним мог быть подписан ещё в феврале, но «Барселона» решила отложить переговорный процесс на лето.

Кандидатура Исака привлекает «Барселону» потому, что швед, в отличие от Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, имеет достаточно скромные финансовые запросы.

В сезоне-2020/2021 Исак провёл в составе «Реала Сосьедад» 32 матча, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера в € 30 млн.