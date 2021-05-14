«Барселона» нацелилась на форварда «Реала Сосьедад» Исака
Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может пойти на повышение в ближайшее трансферное окно. Кандидатуру 21-летнего шведа рассматривает каталонская «Барселона», информирует Marca.
По сведениям источника, скауты каталонского клуба достаточно давно следят за выступлениями Исака. Контракт с ним мог быть подписан ещё в феврале, но «Барселона» решила отложить переговорный процесс на лето.
Кандидатура Исака привлекает «Барселону» потому, что швед, в отличие от Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, имеет достаточно скромные финансовые запросы.
В сезоне-2020/2021 Исак провёл в составе «Реала Сосьедад» 32 матча, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера в € 30 млн.
Источник: Агуэро подпишет контракт с «Барселоной»
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:33
-
19:18
-
19:01
-
18:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам