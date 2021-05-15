Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Филипп Лам: Марадона — лучший аргентинский футболист в истории. Месси — за ним

Филипп Лам: Марадона — лучший аргентинский футболист в истории. Месси — за ним
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси, назвав первого лучшим аргентинским футболистом в истории.

«Месси — невероятный игрок. Пожалуй, лучший игрок в истории футбола. Он особенный, но ему не хватает большого трофея в сборной. Его невозможно остановить в ситуациях один-на-один.

Я всегда был в восторге от Месси. Но мне также нравится и Марадона! Наверное, я бы сказал, что Диего действительно стал символом поколения не только в Аргентине, но и в Европе. Поэтому я бы сказал, что лучший аргентинец в истории футбола – это Марадона. Сразу за ним следует Месси. Лионель еще не выиграл важный титул со сборной, в отличие от Марадоны», — приводит слова Лама La Nacion.

Филипп Лам — о Хосепе Гвардиоле: он уже не только фанат тики-таки
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021