Филипп Лам: Марадона — лучший аргентинский футболист в истории. Месси — за ним
Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси, назвав первого лучшим аргентинским футболистом в истории.
«Месси — невероятный игрок. Пожалуй, лучший игрок в истории футбола. Он особенный, но ему не хватает большого трофея в сборной. Его невозможно остановить в ситуациях один-на-один.
Я всегда был в восторге от Месси. Но мне также нравится и Марадона! Наверное, я бы сказал, что Диего действительно стал символом поколения не только в Аргентине, но и в Европе. Поэтому я бы сказал, что лучший аргентинец в истории футбола – это Марадона. Сразу за ним следует Месси. Лионель еще не выиграл важный титул со сборной, в отличие от Марадоны», — приводит слова Лама La Nacion.
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