Филипп Лам — о Хосепе Гвардиоле: он уже не только фанат тики-таки

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам оценил изменения в тренерском стиле Хосепа Гвардиолы, который является главным тренером «Манчестер Сити».

«Можно увидеть, что после пика в Испании Гвардиола адаптируется. «Барселона» была очень хорошей командой, в которой каждый мог здорово играть на разных инструментах. Когда они выигрывали Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах, то просто душили соперников. Такой стиль был возможен, потому что весь клуб следует идеям тотального футбола Йохана Круиффа, и Гвардиола видел себя в этой традиции: если ему позволить, он играл бы 11 Иньестами.

В других клубах ему приходилось жертвовать идеализмом. В Мюнхене он позволял Рибери и Роббену действовать на флангах, а фланговые защитники смещались в центр, когда команда владела мячом. «Сити» же играет в более осторожный футбол, полагаясь на атлетизм защитников, которые хороши в верховой борьбе.

Команда иногда отдаёт мяч, отходит назад, защищает свою территорию и переводит дух, рассчитывая на контратаки. Тренер научился радоваться простым голам с углового или дальнего удара. Он понял, что такие голы тоже важны. Он уже не только фанат ультраатакующей тики-таки», — цитирует Лама El Pais.

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