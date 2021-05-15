Стали известны детали контракта Агуэро с «Барселоной»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к подписанию контракта с «Барселоной».
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, Агуэро находится всё ближе к подписанию контракта с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано сроком на 2 года с зарплатой € 8 млн в год. Сторонам остаётся договориться о последних деталях.
Напомним, контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года, сыграв 388 матчей и забив в них 258 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» 5 чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.
В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»
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