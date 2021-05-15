Михайличенко покинул пост спортивного директора киевского «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко покинул свой пост в клубе.
Как сообщает ua.tribuna.com, 10 мая 58-летний функционер сообщил президенту киевского клуба Игорю Суркису о том, что чувствует себя некомфортно на занимаемой должности.
Бывший футболист «Динамо» 12 мая написал заявление об увольнении. Сообщается, что главный тренер клуба Мирча Луческу на причастен к уходу Михайличенко.
Новым спортивным директором киевлян может стать Владимир Бессонов, который работает тренером-селекционером «Динамо» с 2015 года.
Михайличенко может продолжить работу в федерации футбола Украины. Он работал спортивным директором «Динамо» с октября 2010 года. В 2012 году был помощником Олега Блохина и исполняющим обязанности главного тренера, но затем вернулся на должность спортивного директора.
В сезоне-2019/2020 являлся наставником «Динамо», но после увольнения снова вернулся на пост спортивного директора.
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