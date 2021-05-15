Клопп сравнил Салаха с Левандовским

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил нападающего Мохамеда Салаха с форвардом «Баварии» Робертом Левандовским.
«Есть Роберт Левандовски, которого я подписал за другую сумму денег много лет назад — ну, не много лет назад, но похоже на то. У него был невероятный рост, с другого уровня, но невероятное развитие.
Салах от парня, который время от времени забивает и который является действительно хорошим футболистом, превратился в машину для забивания голов — это грандиозное развитие. То, как он развивался, как он относится к себе, готовится к матчам, относится к тренировкам и всё такое, это действительно исключительные вещи. Это настоящий образец для подражания, и он абсолютно этого заслуживает», — приводит слова Клоппа Goal.
Напомним, Клопп работал вместе с Левандовски в дортмундской «Боруссии».
Гол Салаха в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».
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