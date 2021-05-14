Мане не пожал руку Клоппу. Футболиста уже раскритиковали за неуважение к клубу

В Англии идёт мощное обсуждение потенциального конфликта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с нападающим Садио Мане. Всё дело в небольшом происшествии, которое произошло после финального свистка в матче с «Манчестер Юнайтед». Клопп ходил по полю, отбивал всем игрокам кулаки или пожимал руку. Но когда дошла очередь до Мане, то вместо взаимности тренер нарвался на жёсткие реплики от сенегальского игрока.

Рукопожатие не состоялось, мужчины разошлись в разные стороны. Негодование Мане понять можно: недавно он заявил, что проводит худший сезон в карьере, так ещё и главный тренер предпочитает в качестве игрока старта Диогу Жоту. С «МЮ» Садио вышел на последние 15 минут и не отметился результативными действиями.

Сейчас Клоппу максимально невыгодно нагнетать обстановку внутри команды. «Ливерпуль» изо всех сил цепляется за зону Лиги чемпионов, и любая потеря очков в оставшихся трёх матчах станет губительной. Поэтому после игры он дипломатично объяснил ситуацию: «Проблем нет. Вчера на тренировке я поздно принял решение выпустить в старте Жоту. Ребята привыкли, что я объясняю всё, но на этот раз не было времени. Вот и всё. Всё в порядке», – приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на BBC Sport.



В тоже время на Sky Sports не все отнеслись к этому так же спокойно, как Клопп. Бывший менеджер «Ливерпуля» Грэм Сунесс разнёс Мане за такое поведение: «Это неуважительно. Со мной такого никогда не случалось, но я точно не был бы счастлив. Думаю, Мане следовало пожать руку. Тренер не лез к нему обниматься, поэтому следовало проявить немного уважения. Не только к Клоппу, но и к клубу. Как он может спорить с тем фактом, что он был запасным, если «Ливерпуль» выиграл 4:2 на «Олд Траффорд»? Мне этого не понять».

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Интересно, что это не первая напряжённая ситуация Клоппа с командой в этом сезоне. В марте AS распространил информацию о мощном конфликте тренера с Мохамедом Салахом. Якобы игрок недоволен методами работы немца, а также его тактическими решениями по ходу встречи. Пиком недопонимания стала замена египтянина на 61-й минуте в проигранном матче с «Челси» (0:1). 28-летний нападающий не скрывал недовольства, а его агент опубликовал в «Твиттере» пост с точкой. Издание сообщило, что вероятность ухода Салаха из клуба выше, чем когда-либо, хотя ещё за несколько месяцев до этого игрок заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» на максимально долгий срок. Позже футболист так объяснял произошедшее: «В один момент произошло слишком много всего. К тому же удача была не на нашей стороне. Что касается Клоппа, у нас нормальные отношения двух профессионалов. Могу описать это так», – говорил он.



Ещё один потенциальный конфликт чуть не случился с Вирджилом ван Дейком. Голландец вовсю форсировал восстановление, чтобы попасть на чемпионат Европы. Это бесило Клоппа и медицинский персонал «Ливерпуля», которые приложили много сил, чтобы защитник вернулся на поле без осложнений. Daily Mirror утверждал, что у игрока с тренером состоялось несколько сложных разговоров, однако защитник всё равно хотел сыграть на турнире. В итоге ему так и не удалось полностью восстановиться, поэтому конфликт не перешёл в более агрессивную стадию.

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Что же касается Мане, то вряд ли история с Клоппом кардинально повлияет на его будущее. У форварда контракт до 2023 года, и в тяжёлый период для команды он не раз говорил, что хотел бы остаться в «Ливерпуле» на долгий срок. В 2020-м France Football сообщил, что «Реал» хотел бы забрать Мане на место Эдена Азара. Но, вероятно, мадридцев смутила и трансферная стоимость – в районе 100 млн евро, и нежелание футболиста что-то менять.



Так что если «Ливерпуль» всё же займёт четвёртое место и попадёт в Лигу чемпионов, то поводов для трансферов лидеров точно не появится. А все конфликты наверняка разрешатся. Ведь большие задачи для клуба никто не отменял.