Президент «Фиорентины»: продам клуб флорентийцу за €335 млн, предложение действует 10 дней

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо отреагировал на критику в адрес его семьи и заявил, что готов продать клуб в течение 10 дней за € 335 млн. При этом покупателем должен быть только флорентиец.

«Сколько Де Лаурентис заплатил в свое время за «Наполи»? Нисколько. А Лотито за «Лацио»? Тоже практически ничего. Сколько Krause заплатила за «Парму»? Наверное, миллионов 60. В моём случае речь шла о реальных деньгах, но во Флоренции не хотят говорить об этом. Я выставляю «Фиорентину» на продажу.

Я приобрел клуб за 170 миллионов евро. 80 миллионов ушло, чтобы разобраться с бухгалтерией клуба, 85 миллионов – на строительство спортивного центра. Вы здесь во Флоренции богатые. Я хочу улететь в Америку, а «Фиорентину» продать богатым флорентийцам. Я продаю клуб за 335 миллионов евро, предложение действует 10 дней, за это время нужно внести депозит 35 миллионов. Покупатель должен быть флорентийцем. Даю вам шанс, это отличная сделка.

Как вы думаете, кто-то из жителей Флоренции может себе это позволить? Если нет, почему вы тогда критикуете Коммиссо? «Фиорентина» сейчас не имеет долгов. Посмотрите на «Милан», «Интер», «Ювентус» или «Рому» – у всех у них большие долги. «Фиорентину» сейчас полностью финансирует моя семья. Я горжусь этим. И «Фиорентина» никогда не вернётся туда, куда её привел Чекки Гори, – к банкротству», – передаёт слова Коммиссо TMW.