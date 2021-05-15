Хиддинк переболел короновирусом и попросил Клюйверта заменить его на играх Кюрасао

Главный тренер сборной Кюрасао Гус Хиддинк не сможет руководить командой в июньских матчах квалификации ЧМ-2022. Экс-тренер «Анжи» и сборной России восстанавливается после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegraf.

74-летний Хиддинк временно не сможет руководить командой по состоянию здоровья и попросил директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его в предстоящих играх. Клюйверт, в свою очередь, обратился к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте с просьбой отпустить его для временной работы со сборной Кюрасао и получил разрешение.

Кюрасао 5 июня сыграет со сборной Британских Виргинских островов, а 8 июня встретится с Гватемалой. Хиддинк тренирует сборную Кюрасао с 2020 года,.