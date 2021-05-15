Давид Луис может перейти в «Интер Майами»

Защитник «Арсенала» Давид Луис покинет лондонскую команду летом, об этом сообщает GFFN. По информации источника, в подписании 34-летнего бразильца заинтересован клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Ожидается, что игрок покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт действует до конца июня 2021 года. Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провёл за команду 30 матчей и забил два гола.

Ранее стало известно о стремлении «канониров» сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки и поэтому «Арсенал» готов расстаться с пятью игроками основного состава — вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.