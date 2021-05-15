Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид Луис может перейти в «Интер Майами»

Давид Луис может перейти в «Интер Майами»
Футбол / Англия 0

Защитник «Арсенала» Давид Луис покинет лондонскую команду летом, об этом сообщает GFFN. По информации источника, в подписании 34-летнего бразильца заинтересован клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Ожидается, что игрок покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт действует до конца июня 2021 года. Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провёл за команду 30 матчей и забил два гола.

Ранее стало известно о стремлении «канониров» сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки и поэтому «Арсенал» готов расстаться с пятью игроками основного состава — вратарём Берндом Лено, защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, полузащитником Гранитом Джакой и нападающим Александром Ляказеттом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021