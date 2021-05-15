Деспотович: уважаю всех нападающих в лиге, но лучший — я

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о сложной адаптации в клубе и соперничестве с другими нападающими Российской Премьер-Лиги.



«Когда я подписал контракт с «Рубином», не тренировался на протяжении четырёх месяцев. Не проходил никакие сборы, не был в форме. И в первом матче, когда вышел на поле, у меня было один-два момента. Сразу все писали «Зачем его взяли?», «Почему у «Рубина» такой нападающий?», «Не надо было его подписывать». На тот момент я ответил большинству болельщиков, что покажу всё к окончанию сезона. Думаю, я всё доказал тем, кто критиковал меня.



Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится вверху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

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