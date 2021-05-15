Хавбек Виктор Коваленко не поможет «Аталанте» в матче с «Дженоа» из-за травмы
Полузащитник Виктор Коваленко не поможет «Аталанте» в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» из-за повреждения, сообщает Tutto Atalanta.
По информации источника, 25-летний украинский футболист получил мышечную травму на тренировке, которая прошла вчера, 14 мая. В ближайшее время Коваленко пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будет установлена степень тяжести повреждения.
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.
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