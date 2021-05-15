На «Чемпионате» обновился дизайн топа материалов

Привет! Вы наверняка заметили, что на главной странице сайта и в разделах мы обновили топ материалов. Раньше в топе было два текста, теперь может быть два или три, в зависимости от инфоповодов и решения редакции.

Сами обложки топа мы сделали легче: оставили заголовок, иллюстрацию и количество комментариев.



Кроме того, топ появился и в мобильной версии: там обложки переключаются самостоятельно, а также их можно листать. Если нажать, попадёте на соответствующий текст.

Топ материалов будет дорабатываться. Свои предложения присылайте на почту support@championat.com.