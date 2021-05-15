«Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/2022

«Нижний Новгород» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это случилось по причине того, что «Оренбург» не получил лицензию РФС 1.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

«Если Лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и 3-м в ФНЛ, не проводятся – они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч – 14-е место с 4-м», — говорится в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.