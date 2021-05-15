У Артёма Дзюбы родился третий сын
15 мая в семье нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы родился третий сын, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Мальчику дали имя Александр, вес — 4250 граммов, рост — 56 сантиметров.
Ранее в семье Артёма Дзюбы появились на свет сыновья Никита (род. 24 апреля 2013 года) и Максим (род. 25 февраля 2016 года).
Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач. «Зенит» стал чемпионом сезона-2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче. Для санкт-петербургского клуба этот титул является третьим подряд. Всё это время команду тренировал Сергей Семак.
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