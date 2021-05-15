«Арсенал», «Уфа» и «Ротор» разыграют два спасительных места в РПЛ в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. «Уфа» дома примет тульский «Арсенал», а «Ротор» сыграет на выезде с «Рубином».
В последнем туре занимающему 15-е место «Ротору» (21 очко) нужна победа над «Рубином» в Казани. Ничья устроит клуб из Волгограда только в случае, если «Уфа» (22) проиграет дома «Арсеналу» (23).
«Уфу» устроит любой результат против «Арсенала», если он не будет хуже результата «Ротора» в Казани.
«Арсеналу» для сохранения места в Российской Премьер-Лиге достаточно выполнения любого из двух условий: победа или ничья в Уфе или потеря очков «Ротором» в Казани.
Напомним, определился список команд Футбольной национальной лиги, которые сыграют в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2021/2022. В следующем розыгрыше примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге.
- 15 мая 2021
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