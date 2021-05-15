Пике: в АПЛ футбол нацелен на физическую мощь, а в Испании — на талант игроков
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о различиях между испанской Ла Лигой и английской Премьер-лигой.
«У испанской лиги главное преимущество — это талант игроков. Если сравнивать с АПЛ, я бы сказал, что там футбол больше нацелен на физическую борьбу. У нас же разницу в классе обеспечивает качество и талант игроков. Это, а также страсть, с которой фанаты поддерживают клубы делает нашу лигу особенной», — приводит слова Пике Marca.
После ничьей в матче 36-го тура «Барселона» сильно ухудшила свои шансы на победу в испанской Примере сезона-2020/2021. «Барселона» набрала 76 баллов, «Реал» отстаёт от них на одно очко, имея матч в запасе.
Каталонский клуб последний раз становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019.
«Давай, давай! Ла Лига уходит от нас!» Пике — партнёрам при счёте 3:2 в матче с «Леванте»
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