Пике: в АПЛ футбол нацелен на физическую мощь, а в Испании — на талант игроков

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о различиях между испанской Ла Лигой и английской Премьер-лигой.



«У испанской лиги главное преимущество — это талант игроков. Если сравнивать с АПЛ, я бы сказал, что там футбол больше нацелен на физическую борьбу. У нас же разницу в классе обеспечивает качество и талант игроков. Это, а также страсть, с которой фанаты поддерживают клубы делает нашу лигу особенной», — приводит слова Пике Marca.



После ничьей в матче 36-го тура «Барселона» сильно ухудшила свои шансы на победу в испанской Примере сезона-2020/2021. «Барселона» набрала 76 баллов, «Реал» отстаёт от них на одно очко, имея матч в запасе.



Каталонский клуб последний раз становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019.

«Давай, давай! Ла Лига уходит от нас!» Пике — партнёрам при счёте 3:2 в матче с «Леванте»