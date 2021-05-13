«Давай, давай! Ла Лига уходит от нас!» Пике — партнёрам при счёте 3:2 в матче с «Леванте»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике эмоционально реагировал на пропущенные голы команды во встрече 36-го тура испанской Примеры против «Леванте» (3:3).



Как сообщает издание Cuatro, при счёте 3:2 в пользу «Барселоны» испанский футболист кричал своим партнёрам: «Давай, давай, давай! Ла Лига уходит от нас!»



Затем команда пропустила третий гол от «Леванте».



После ничьей в матче 36-го тура «Барселона» сильно ухудшила свои шансы на победу в испанской Примере сезона-2020/2021. На данный момент таблицу возглавляет «Атлетико», имеющий 80 очков. «Барселона» набрала 76 баллов, «Реал» отстаёт от них на одно очко, имея матч в запасе.



Каталонский клуб последний раз становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019.

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