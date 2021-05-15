«Оренбург» потроллил «Нижний Новгород» в поздравлении с выходом в РПЛ

Пресс-служба «Оренбурга» в «Твиттере» пошутила о выходе «Нижнего Новгорода» в Российскую Премьер-Лигу.

«Надо выручить „Нижний Новгород“ победной фоткой. Своей-то у них нет. С выходом в Премьер-Лигу!», — говорится в сообщении «Оренбурга».

«Нижний Новгород» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это случилось по причине того, что «Оренбург» не получил лицензию РФС 1.



Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.