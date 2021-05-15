Созин: «Краснодар» пускали в РПЛ, а «Балтике» и «Торпедо» не дают стыки. Где логика?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отмену стыковых матчей, а также регламент о вместимости стадионов.



«Отсутствие стыков и проблемы команд со стадионами – это ответ всем, кто хочет увеличить лигу до 18 и даже 22 команд. А такие предложения были от специалистов, заслуженных тренеров, функционеров и даже политических деятелей! У нас в стыки не могут команды пройти, а вы хотите РПЛ увеличить. 18 команд можно сделать, когда у клубов появится инфраструктура.



Другое дело, что «Балтика» и «Торпедо» прошли лицензирование. Зачем отменять стыки, если после «Алании» и «Оренбурга» идут «Балтика» и «Торпедо»? Хотелось бы услышать ответ, почему так решили. Регламенты надо составлять перед сезоном, а не в мае! «Краснодар» до этого в РПЛ пускали просто так, а «Балтике» и «Торпедо» не дают стыки сыграть. Где логика?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Вчера, 14 мая, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021. Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.

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