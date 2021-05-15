Червиченко: почему «Оренбург» решил, что все должны войти в их положение?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о невыдаче «Оренбургу» лицензии для участия в РПЛ.



«В Исполкоме РФС сидят не клоуны и петрушки, а нормальные грамотные люди. Они очень правильно понимают значение слова «исключение». Если кто-то его не понимает, то советую заглянуть в какой-нибудь толковый словарь: можно Даля, можно в какой-то современный. Исключение делается один раз из-за какого-то суперважного набора причин. Если для «Оренбурга» сделали исключение три-четыре года назад, когда они попали в Российскую Премьер-Лигу в прошлый раз, то исключение имело ряд рекомендаций или даже требований, которые было необходимо выполнить. «Оренбург» их практически не выполнил или выполнил на 20-30 процентов, поэтому о каком исключении можно говорить сейчас? Зачем называть это исключением? Давайте менять правила: для «Оренбурга» сделаем одни правила, для другой команды — другие. Давайте вообще будем писать отдельные правила для всех команд — будет у нас набор из двухсот правил.



Когда они выходили, нужно было понимать, что будут такие требования. Считаю, руководители «Оренбурга» недостаточно понимают реакцию остальных участников соревнований.



Прежде чем кого-то обвинять, что они не хотят войти в ситуацию, и устраивать вселенский плач, надо чётко понять своё место в группе этих команд и понять, что друзей меньше, чем не друзей. Странно просить исключения у тех, с кем вы не друзья. Если есть какая-то зацепка, то каждая из команд заботится прежде всего о себе. Формально идёт борьба и толкотня локтями: каждый пробивает для себя наилучшие условия. Почему «Оренбург» решил, что все должны войти в их положение и сделать так, как им хорошо? Это довольно-таки странно», — сообщил Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее сообщалось, что «Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Червиченко: смешны слова, что «Оренбург» пойдёт в CAS. Там расхохочутся от их заявления