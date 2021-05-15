Куман: хочу остаться в «Барселоне». Последнее слово останется за Лапортой, но я спокоен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.
«Конец сезона — подходящий момент, чтобы обсудить различные моменты. Я не буду раскрывать деталей встречи. Я хочу остаться. Я счастлив, и вижу много возможностей для улучшения. Это путь, который не заканчивается после этого сезона.
На мой взгляд, есть много положительных моментов. Нельзя сказать, что две недели назад всё было идеально, а теперь — ужасно. Это несправедливо. Лапорта будет иметь последнее слово, но я спокоен.
Я ощущал несправедливую критику в последние две недели. Если вы проанализируете сезон, то увидите изменения в команде, появление молодых игроков, то, что мы выиграли Кубок. У нас было отставание в 13 очков от лидера в декабре, и мы всё ещё боремся за чемпионство, несмотря на малые шансы.
Я чувствую поддержку со стороны игроков, у нас большое будущее. Если мы сможем совершить несколько приобретений, то в следующем сезоне получим ещё более сильную команду», — цитирует Кумана сайт Goal.com.
- 15 мая 2021
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