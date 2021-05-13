Футболисты «Барселоны» недовольны тактическими решениями Кумана

Будущее Рональда Кумана в «Барселоне» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Футболисты команды уважают нидерландского специалиста как личность, но при этом недовольны его тактическими решениями, информирует Diario Sport.

Игроки «Барселоны» довольны повседневной работой с Куманом. Между тренером и командой царит взаимоуважение, а сам Рональд всегда отвечает за свои слова и выполняет обещания. Но в то же время в раздевалке регулярно ставят под сомнение тактические решения нидерландца.

Наибольшую степень недовольства Куманом футболисты «Барселоны» высказывали после матчей Примеры с «Кадисом» (1:1), «Гранадой» (1:2) и «Леванте» (3:3).

«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (80). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).