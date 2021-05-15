Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби, победный гол забил Мхитарян

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби, победный гол забил Мхитарян
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт открыл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян. Эдин Джеко с левого края ворвался в штрафную, легко ушёл от Фраческо Ачерби и прострелил в центр — Мхитарян набежал и в касание послал мяч в ворота «Лацио».

Во втором тайме Педро Родригес увеличил преимущество «Ромы». Педро Родригес на правом фланге получил мяч от Брайана Кристанте, сместился к центру и роскошно пробил из-за пределов штрафной под левую штангу. В концовке Ачерби был удалён.

«Рома» набрала 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (67) — на шестом месте.

Италия - Серия А. 37-й тур
15 мая 2021, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Мхитарян – 42'   2:0 Родригес – 78'
Удаления: нет / Ачерби – 87'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021