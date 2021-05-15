«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби, победный гол забил Мхитарян

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт открыл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян. Эдин Джеко с левого края ворвался в штрафную, легко ушёл от Фраческо Ачерби и прострелил в центр — Мхитарян набежал и в касание послал мяч в ворота «Лацио».

Во втором тайме Педро Родригес увеличил преимущество «Ромы». Педро Родригес на правом фланге получил мяч от Брайана Кристанте, сместился к центру и роскошно пробил из-за пределов штрафной под левую штангу. В концовке Ачерби был удалён.

«Рома» набрала 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (67) — на шестом месте.