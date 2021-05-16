Губернатор Оренбургской области: клуб должен играть в РПЛ, выйдя туда по всем правилам

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что «Оренбург» должен участвовать в Российской Премьер-Лиге.
«Команда одержала победу, вышла в Премьер-Лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.
Безусловно, мы обязаны играть в Премьер-Лиге, у нас есть команда, у нас всё подтверждено с финансированием.
Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и всё, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.
Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни», – сообщил Паслер журналистам после встречи «Оренбурга» с брянским «Динамо» (3:2).
Напомним, оренбуржский клуб занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги, набрав 94 очка после 42 матчей. «Оренбург» не был допущен до участия в следующем сезоне РПЛ, так как не получил лицензию РФС I, дающую право играть в высшем российском дивизионе.
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