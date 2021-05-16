Гасперини: «Аталанта» в матче с «Дженоа» остановилась, когда надо было поддать газу

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу команды в матче с «Дженоа» (4:3).

«Футбол — странный вид спорта. Команда, которая вышла на поле с решимостью закончить всё уже в первом тайме, но в итоге не поддала газу, а остановилась. Мы доминировали, и «Дженоа» заслуживает похвалы за то, что вернулась в игру, но моя команда и правда показала разный футбол. В каком-то смысле это хорошо, поскольку неудовлетворённость этим матчем может помочь нам подготовиться к игре в финале Кубка с «Ювентусом» в среду.



Если мы выиграем трофей, это будет венец всего, что сделано за эти годы. Люди говорят, что «Аталанта» не победит, но такой клуб, как наш, играет в Лиге чемпионов три года подряд — это нечто выдающееся. Трофей был бы вишенкой на торте, хотя, на мой взгляд, мы всё равно победители», — цитирует Гасперини Football Italia.

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» проиграла «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.