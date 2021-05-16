«Я чертовски люблю VAR». Линекер отреагировал на завоевание Кубка Англии «Лестером»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высказался о победе «Лестер Сити» над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии, который состоялся в субботу, 15 мая.
«Я чертовски люблю VAR», — написал Линекер в «Твиттере», комментируя отменённое взятие ворот защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом на 90-й минуте.
«Что за день! Не могу поверить, что это наконец-то случилось! Поздравляю, «Лестер»! Простите, если я слишком эмоционален, но, быть может, это случилось единственный раз в жизни», — позже добавил Линекер.
Напомним, что единственный гол в матче был забит на 63-й минуте полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Люк Томас совершил перехват в центре поля, далее сделал передачу в центр на Тилеманса, который нанёс подготовленный удар из-за штрафной — мяч залетел в верхний угол ворот.
До вчерашнего дня «Лестер Сити» четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал трофей (1949, 1961, 1963, 1969). «Челси» является восьмикратным обладателем кубка, а всего команда играла в финале турнира 14 раз.
- 16 мая 2021
-
02:04
-
01:54
-
01:38
-
01:06
-
00:53
-
00:52
-
00:40
-
00:36
-
00:20
-
00:15
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:57
-
22:47
-
22:33
-
22:32
-
22:17
-
22:13
-
22:01
-
21:57
-
21:48
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:24