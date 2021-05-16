«Я чертовски люблю VAR». Линекер отреагировал на завоевание Кубка Англии «Лестером»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высказался о победе «Лестер Сити» над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии, который состоялся в субботу, 15 мая.



«Я чертовски люблю VAR», — написал Линекер в «Твиттере», комментируя отменённое взятие ворот защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом на 90-й минуте.



«Что за день! Не могу поверить, что это наконец-то случилось! Поздравляю, «Лестер»! Простите, если я слишком эмоционален, но, быть может, это случилось единственный раз в жизни», — позже добавил Линекер.



Напомним, что единственный гол в матче был забит на 63-й минуте полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Люк Томас совершил перехват в центре поля, далее сделал передачу в центр на Тилеманса, который нанёс подготовленный удар из-за штрафной — мяч залетел в верхний угол ворот.



До вчерашнего дня «Лестер Сити» четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал трофей (1949, 1961, 1963, 1969). «Челси» является восьмикратным обладателем кубка, а всего команда играла в финале турнира 14 раз.

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