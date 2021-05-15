Игроки «Лестера» вышли на награждение Кубка Англии с палестинским флагом

Полузащитник «Лестер Сити» Хамза Чодури и его одноклубник, защитник Уэсли Фофана вышли на награждение Кубка Англии с флагом Палестины.

Футболисты пронесли флаг в руках, а затем Чодури накинул его на плечи во время награждения медалями. Фото опубликовано в «твиттере» Saif.

В финальном матче Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. «Лисы» впервые в истории завоевали трофей.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.