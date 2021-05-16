«Клермон» впервые выступит в Лиге 1

«Клермон» вышел во французскую Лигу 1. Клуб выступит в высшем дивизионе Франции в следующем сезоне впервые в истории.
«Клермон» в 38 матчах набрал 72 очка и занял второе место в Лиге 2. С первого места в высшую лигу вышел «Труа» (77), входящий в холдинг City Football Group, которым владеет «Манчестер Сити». Занявшая третье место «Тулуза» (70) сыграет с победителем пары «Гренобль» (65) — «Париж» (64) за право побороться с командой, которая займёт 18-е место в Лиге 1. В этом противостоянии будет решено, какая из команд будет выступать в высшей лиге Франции в следующем сезоне. После 36 туров 18-е место в Лиге 1 занимает «Нант» (37).
Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен». Лидер по количеству трофеев — «Сент-Этьен», на счету которого десять завоёванных чемпионств.
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