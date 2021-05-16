Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Клермон» впервые выступит в Лиге 1

«Клермон» впервые выступит в Лиге 1
Футбол / Франция 0

«Клермон» вышел во французскую Лигу 1. Клуб выступит в высшем дивизионе Франции в следующем сезоне впервые в истории.

«Клермон» в 38 матчах набрал 72 очка и занял второе место в Лиге 2. С первого места в высшую лигу вышел «Труа» (77), входящий в холдинг City Football Group, которым владеет «Манчестер Сити». Занявшая третье место «Тулуза» (70) сыграет с победителем пары «Гренобль» (65) — «Париж» (64) за право побороться с командой, которая займёт 18-е место в Лиге 1. В этом противостоянии будет решено, какая из команд будет выступать в высшей лиге Франции в следующем сезоне. После 36 туров 18-е место в Лиге 1 занимает «Нант» (37).

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен». Лидер по количеству трофеев — «Сент-Этьен», на счету которого десять завоёванных чемпионств.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021